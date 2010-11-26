Королевская: Парламентские экономисты могут предложить альтернативный вариант НК

В случае ухудшения ситуации с налоговым законодательством в стране экономическая площадка, созданная в парламенте, будет предлагать альтернативный Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы, со свей стороны, создали экономическую площадку, закладываем основные принципы формирования налоговой системы... Мы будем предлагать альтернативный вариант Налогового кодекса, в основу которого будут положены изменения налоговой системы Украины и антикоррупционный проект, и только после этого мы сможем менять саму структуру доходной части бюджета», - отметила она.

Кроме того, депутат считает, что на сегодняшний день внесение изменений в НК нецелесообразно, поскольку необходимо менять основные принципы, заложенные в законе, а не вносить в него поправки. «Переписывать Налоговый кодекс невозможно, нужна новая модель», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, обещают объявить бессрочную акцию протеста, если власть не прислушивается к их требованиям.