Нацбанк отмечает снижение чистого спроса на валюту на межбанке в ноябре

С начала ноября т.г. на межбанковском валютном рынке наблюдается снижение чистого спроса на иностранную валюту.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

НБУ отмечает, что снижение спроса на валюту на межбанке способствует как увеличению ее среднедневного предложения, так и уменьшению валютного спроса в наличном сегменте рынка.

«В этих условиях Национальный банк Украины продолжает одновременно осуществлять интервенции по продаже и покупке иностранной валюты, сглаживая колебания рыночного курса гривни и пополняя международные резервы», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что с начала месяца курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился к доллару США на 0,26%, до 7,9622 грн./долл. США, а на наличном, по операциям продажи долларов США, почти не изменился.

Официальный курс гривни к доллару с начала месяца снизился на 0,34%, до 7,9387 грн./долл. США. Относительно евро и российского рубля гривня укрепилась на 3,54% и 1,6% соответственно, до 10,5751 грн./евро и 2,5376 грн./10 рублей.