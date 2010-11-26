Госдолг Украины в октябре вырос на 0,27% – до 51,23 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 405 млрд. 312 млн. 029,98 тыс. грн., или 51 млрд. 230 млн. 096,35 тыс. долл., что на 0,27% больше показателя на конец сентября 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 октября т.г. составил 257 млрд. 082 млн. 706,39 тыс. грн. (63,43% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 494 млн. 401,44 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 148 млрд. 229 млн. 323,59 тыс. грн. (36,57%), или 18 млрд. 735 млн. 694,91 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец октября т.г. составил 307 млрд. 926 млн. 489,45 тыс. грн. (75,97%), или 38 млрд. 920 млн. 887,00 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 173 млрд. 544 млн. 917,26 тыс. грн. (42,82%), или 21 млрд. 935 млн. 501,95 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 381 млн. 572,19 тыс. грн. (33,16%), или 16 млрд. 985 млн. 385,05 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 97 млрд. 385 млн. 540,53 тыс. грн. (24,03%), или 12 млрд. 309 млн. 209,35 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 83 млрд. 537 млн. 789,13 тыс. грн. (20,61%), или 10 млрд. 558 млн. 899,49 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 847 млн. 751,40 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 750 млн. 309,86 тыс. долл.

На протяжении января-октября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87 млрд. 407 млн. 908,26 тыс. грн. (27,50%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ и выпуска еврооблигаций 2010 года на сумму 2 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 37 млрд. 618 млн. 687,56 тыс. грн. (27,68%), государственный внутренний долг вырос на 43 млрд. 311 млн. 495,42 тыс. грн. (47,56%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 477 млн. 725,28 тыс. грн. (7,13%).