Платежи за российский газ повлияли на рост дефицита текущего счета - эксперт

Рост дефицита счета по текущим операциям был вызван осуществлением платежей за импортный российский газ и снижением темпов роста экспорта услуг.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Несмотря на то, что состояние платежного баланса ухудшилось, аналитик считает данную новость нейтральной для украинской экономики. Кроме того, восстановление внутреннего потребительского спроса привело к расширению импорта не энергетического характера, в частности сельскохозяйственной продукции.

По словам А.ЛОЗОВОГО, умеренный профицит финансового счета возник вследствие недостатка поступлений от размещения еврооблигаций, который наблюдался в сентябре, на фоне роста объемов валюты вне банковской системы. Однако стабильный приток прямых иностранных инвестиций помог поддержать позитивное сальдо финансового счета, подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-октябре 2010 г., по предварительным данным Национального банка, составил 5,863 млрд. долл. против 12,864 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. По итогам октября дефицит платежного баланса составил 578 млн. долл. против 691 млн. долл. в октябре 2009 года.

За январь-октябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 1 млрд. 809 млн. долл., что на 1 млрд 027 млн. долл. больше, чем за соответствующий период 2009 года., в том числе в октябре — 907 млн. долл. (в октябре 2009 года — профицит 74 млн. долл.).Профицит по капитальному и финансовому счету в октябре составил 329 млн. долл. и был обеспечен, в первую очередь, достаточно высокими для этого года объемами прямых иностранных инвестиций (466 млн. долл.) и чистыми привлечениями по долгосрочным кредитам частного сектора (551 млн. долл.). Также продолжилось активное приобретение нерезидентами внутренних государственных облигаций (264 млн. долл.). В то же время, объемы накопления наличной валюты вне банков оставались очень высокими (1,7 млрд. долл.).

Нацбанк отмечает, что в отличие от предыдущих месяцев приток капитала по финансовому счету был недостаточным для полного покрытия дефицита текущего счета. Сложившееся в результате отрицательное сальдо сводного платежного баланса (578 млн. долл.) финансировалось за счет резервных активов, объем которых на 1 ноября 2010 года сократился до 34,3 млрд. долл. США (5,8 месяцев импорта товаров и услуг будущего периода). С начала года профицит капитального и финансового счетов достиг 7,7 млрд. долл., в то время как за 10 месяцев 2009 года дефицит составил 12,1 млрд. долл.