Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Россия приближаются к синхронной модернизации своих экономик.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем вступительном слове на четвертом заседании украинско-российской межгосударственной комиссии, которая проходит сейчас в подмосковной резиденции Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что за 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами достиг почти 30 млрд. долл.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил положительную тенденцию приближения этого показателя к 40 млрд. за год, как это было в докризисный период.

«И, естественно, 2011 год у нас должен быть еще более результативным. А для этого мы должны помнить о том, что активизация нашего диалога, который начат в году, и его уровень, не должен снижаться. Он должен только увеличиваться», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, важные решения, которые были сделаны в процессе кооперации и активизации сотрудничества в различных, знаковых сферах экономики.

В частности, он отметил вопросы энергетики, в том числе атомной, судно- и авиастроения, а также освоения космоса.

«Мы договорились о том, что будем идти по пути дальнейшего сближения наших экономик. Таким образом, мы сделаем условия для синхронной модернизации наших экономик», - подчеркнул Президент Украины.

При этом он особо отметил создание группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия между двумя странами практически по всем направлениям.

«Убежден, что этот орган станет эффективным инструментом по воплощению в жизнь совместных стратегических проектов и выработки новых инициатив экономического сотрудничества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.