Межбанк закрытие: котировки доллара повысились, евро - снизились

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9630/7,9750 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9665/7,9725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9680/7,9735 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2540/0,2544 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2539/0,2541 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2536/0,2538 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 31,4368 рублей за доллар (+0,0768).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3281/1,3283 долл./евро, а к 15:10 упали до 1,3235/1,3237 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5805/10,5950 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5415/10,5555 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5435/10,5565 грн./евро.