Эксперт: ограничения в НК направлены на ликвидацию упрощенной системы как таковой

Обоснованные ограничения для плательщиков единого налога должны компенсироваться новыми возможностями для тех предпринимателей, которые действительно являются малым бизнесом. Такими мерами могло бы быть увеличение объема предельного дохода, увеличение количества работников, которых они могут нанять, а также отказ от вышеперечисленных явно излишне жестких мер. Такое мнение высказал УНИАН заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.

Как отмечает эксперт, украинская упрощенная система налогообложения не реформировалась около 12 лет, поэтому сегодня действительно не корреспондирует с теми задачами, которые изначально ставились перед нею. Главной целью на момент ее внедрения было, прежде всего, упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности для малого бизнеса. Нижняя граница единого налога была рассчитана на основании фискальной нагрузки на аналогичные предприятия, которые работали на общей системе налогообложения, а верхняя – даже превышала ее, соответственно применение упрощенной системы не предполагало меньший уровень налогообложения.

Эксперт подчеркивает, что на сегодня данная система действительно серьезно деформирована. К ней имеется два ключевых замечания: низкая фискальная эффективность и широкие возможности для минимизации налогообложения. В ПК сделано достаточно, чтобы решить эти две проблемы.

Относительно повышения фискальной эффективности, то диапазон ставок налогов повышен для территории населенных пунктов с численностью населения свыше 500 тыс. человек – до 20-600 гривен, с численностью населения от 150 до 500 тыс. человек - до 20-400 гривен. Очень важно, что введена ежегодная индексация ставок на индекс потребительских цен, считает эксперт.

Что касается перекрытия схем минимизации налогообложения, то НК предоставил более чем достаточно инструментов (сужение видов деятельности, на которые может распространяться упрощенная система, аннулирование права на регистрацию плательщиками НДС, введение новых проверок и штрафов за нарушение законодательства), чтобы очистить упрощенную систему налогообложения от СПД, занимающихся минимизацией налогообложения. Однако такие меры, как уменьшение предельного объема валовой выручки для тех СПД, которые не хотят использовать РРО, дающий право на ее применение, уменьшение количества рабочих, которые могут находиться в трудовых отношениях с плательщиками единого налога, запрет отнесения предприятиями на валовые расходы расходов на оплату товаров и услуг, приобретенных у плательщиков единого налога, а также расширение возможности применения метода обычных цен для определения базы налогообложения таких операций, являются лишними и необоснованными и такими, которые направлены на ликвидацию упрощенной системы как таковой, считает А.Молдован.