Янукович заявляет о возможности вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в государственной резиденции Президента России «Горки» по результатам проведения IV заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Когда мне задают, например, вопрос, сможет ли Украина вступит в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, - это возможно. Но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине, например, (внести) изменения в Конституцию, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так и, например, на всеукраинском референдуме», - сказал Президент Украины.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

Следующая контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011 года. В этот день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Помимо того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.