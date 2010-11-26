Рост ВВП Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%, инфляция - около 11%. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре за ноябрь 2010 г., размещенном на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

«При неизменной монетарной политике в 2011-2012 годах ожидается рост реального ВВП на потенциальном уровне (около 4%). С одной стороны, условия торговли ухудшатся из-за дальнейшего роста цен на газ и нефть, что ограничит рост экономики. Однако, с другой стороны, фискальная политика будет достаточно мягкой при существенном превышении расходной части над доходной», - говорится в обзоре.

При этом Нацбанк отмечает, что реальные монетарные условия в среднем в 2011-2012 годах будут находиться на нейтральном уровне.

Также отмечается, что в 2011 году инфляция будет на достаточно высоком уровне, при этом уже в 2012 году НБУ прогнозирует значительное снижение инфляции.

«Инфляция в 2010-2011 годах ожидается на уровне около 11%, в основном, вследствие низкого урожая зерновых, ухудшения инфляционных ожиданий и необходимости повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление. При этом базовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя 2010 года (около 8%, что соответствует цели удержания базовой инфляции на уровне до 10%, согласно Меморандуму с МВФ), в 2011 году будет продолжать снижаться. Существенное снижение потребительской инфляции ожидается в 2012 году, поскольку в этот период не предвидится значительного повышения цен, регулируемых административно, ожидается существенный рост потенциала экономики в результате проведения Евро-2012», - отмечается в обзоре.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.

По оперативным данным Госкомстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за третий квартал 2010 года сравнительно с третьим кварталом 2009 года, в постоянных ценах 2007 года, составил 103,5%, а по сравнению со вторым кварталом 2010 года с учетом сезонного фактора - 100,1%.