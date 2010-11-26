«Медвежья» динамика по евро набирает обороты - эксперт

«Медвежья» динамика по евро в настоящее время набирает обороты.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, «американскую валюту поддерживают проблемы Еврозоны. Слухи о повышении процентной ставки в Китае и признаки дальнейшего ослабления японской экономики работают в том же направлении».

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, в пятницу, 26 ноября, пара евро/доллар достигла нового 9-недельного минимума на уровне 1.3200 и сейчас держится на 1.3237. В краткосрочной перспективе курс вполне может проверить на прочность фигуру 1.3100.

Как полагает эксперт, «текущие вопросы относительно проблем Ирландии несколько отошли на задний план». Сейчас игроки сконцентрировались на долгах Португалии, а также ряда других европейских стран. Испанское правительство опубликовало итоги аукциона по продаже гособлигаций, которые оказались хуже ожиданий, а спрэды по португальским ГКО держатся на рекордных максимумах. По-прежнему самые высокие уровни дефицита в регионе наблюдаются у Греции, Ирландии, Испании и Португалии. На этом фоне падают фондовые рынки: антирисковые настроения стали лейтмотивом этой пятницы. Если евро не сумеет подняться в область выше 1.3260, его ждет дальнейший обвал, прогнозирует В.СТЕЛЬМАХ.

Эксперт напомнил, что в прошлую среду агентство Standard & Poor`s пригрозило Ирландии еще одним пересмотром рейтинга на понижение. Накануне S&P уже понизило долгосрочный рейтинг Ирландии с AA- до A и поместило страну в списки Creditwatch. «По рынкам разгулялись новые, пока никем не подтвержденные слухи о том, что в понедельник Ирландия объявит о дефолте банковского долга. Сейчас Ирландия гарантирует так называемый «долг первой очереди», но это не гарантия общего покрытия, и она не имеет силы после того, как срок выплаты долга был продлен», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.