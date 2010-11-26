Банки не спешат выдавать кредиты, чтобы уберечься от проблемной задолженности - эксперт

Банки в настоящее время не спешат выдавать корпоративные кредиты, стремясь уберечь себя от проблемной задолженности.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его словам, «кредиты выдаются тем заемщикам, кто даже в кризис рассчитался по всем обязательствам». В основном это компании, которые имеют позитивную кредитную историю, подчеркнул эксперт.

Как считает С.МИШТА, оказанное в этом году позитивное влияние стабильного притока депозитов на кредитную политику банков позволило банкам увеличивать лимиты и количество кредитных программ для бизнеса, а также снижать ставки. За последнюю неделю ситуация на рынке корпоративного кредитования особо не изменилась, отметил эксперт.