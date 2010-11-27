Хомутынник: самая большая проблема НК - завышенные полномочия контролирующих органов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК считает самой большой проблемой Налогового кодекса завышенные полномочия контролирующих органов.

Об этом он сказал в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

«Проблемы сегодня не в Налоговом кодексе. Налоговый кодекс поднял главную проблему исполнительной власти, а именно - налоговой администрации, таможни и других институтов, имеющих контролирующие функции», - отметил он.

В.ХОМУТЫННИК заметил, что много дискуссий происходило вокруг введения кассовых аппаратов. «Предприниматели говорят: нам кассовый аппарат не нужен, даже бесплатно. Почему? Потому что это бесплатный билет на войну», - сказал он.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, предприниматели объясняют свою позицию тем, что установление кассового аппарата дает полномочия налоговым органам проводить постоянные проверки, именно поэтому в Налоговом кодексе вместе с предпринимателями было переписано положение относительно регистраторов расчетных операций. Как отметил В.ХОМУТЫННИК, был применен мораторий на протяжении одного года на все проверки кассовых аппаратов.