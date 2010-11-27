Янукович заявляет о большой вероятности ветирования Налогового кодекса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вероятность ветирования Налогового кодекса велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с предпринимателями – участниками акции протеста, которая проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

«Вероятность принятия вето – большая. Но мы об этом сможем сказать после того, как вместе с вами рассмотрим вопрос Налогового кодекса», - отметил Президент.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, ему понятна позиция предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса.

«Нужно, чтобы мы с вами вместе посмотрели в целом на эту проблему. Я приехал с премьер-министром. Я его взял с собой, чтобы мы сегодня договорились. Пока мои эксперты будут работать – этот Налоговый кодекс только вчера поступил в Администрацию – чтобы вы вместе с премьер-министром сели вместе со специалистами, вашими представителями и посмотрели на весь кодекс. Мои эксперты поработают сегодня, завтра, послезавтра, пока не закончат эту работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что к понедельнику он будет иметь по этому вопросу промежуточный результат.

В связи с этим Президент предложил, чтобы в понедельник представители предпринимателей, а также специалисты Кабинета министров, в частности, авторы Налогового кодекса, вместе со специалистами Администрации Президента сели за стол переговоров с целью доработки кодекса и поиска общего решения для его редактирования.

«Перевернем все для того, чтобы дойти до каждой буквы, запятой, каждой точки и так далее», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и предложил завершить эту работу к четвергу, ведь во вторник-среду он будет находиться в зарубежной командировке – в Астане (в Астане 1-2 декабря состоится саммит ОБСЕ - УНИАН).

«Но, сто процентов, в четверг я готов вас выслушать: о чем вы договорились, какие есть разногласия и что, на ваш взгляд, необходимо сделать. Вы услышали меня?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что выступает «против того, чтобы кодексом усиливать административное давление налоговой администрации на бизнес». «Категорически против! Если там будет какое-то усиление, мы его будем убирать. Если необходимо будет наложить вето - оно будет наложено», - отметил Президент и заверил, что «сделает так, как это нужно государству». «Я это сделаю так, как лучше для государства, для экономики и для бизнеса, но не для налоговой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Президент выразил мнение о том, что дискуссия вокруг Налогового кодекса не должна проходить в формате политической игры, а ставить целью лишь конструктивный диалог с целью учета социально-экономических интересов граждан.

«Играйте (в политику – УНИАН) без меня. Ищите себе другого партнера. Я готов с вами работать по Налоговому кодексу вместе, и завершить его с головой и умом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, он заметил, что это именно правительство подготовило и инициировало такую редакцию Налогового кодекса, которая вызвала такой резонанс и протесты. «АЗАРОВ, работайте! Вот вам общественность - проводите общественные обсуждения, работайте», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

На это замечание премьер ответил: «Все, что нужно изменить, мы изменим».

В.ЯНУКОВИЧ заверил предпринимателей, что будет отстаивать в Верховной Раде принятие Налогового кодекса в той редакции, которая будет проработана с учетом требований предпринимателей и позиции главы государства.