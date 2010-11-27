Появление Януковича и Азарова на Майдане свидетельствует о боязни власти социального взрыва – участники акции протеста

Сегодняшнее появление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА в палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве свидетельствует о том, что власть боится социального взрыва, и из-за нестабильности в Украине не хочет плохо выглядеть в глазах западноевропейского сообщества.

Такую позицию в комментарии УНИАН высказал от имени участников акции протеста против Налогового кодекса главный координатор мероприятия Александр ДАНИЛЮК.

«Если ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ таки посетили палаточный городок, это свидетельствует о том, что они боятся последствий данной акции – что социальная напряженность может привести к социальному взрыву. Кроме того, Виктору Федоровичу из-за нестабильности в стране не очень удобно выглядеть в глазах западноевропейских стран», - сказал он, заметив в то же время, что во время встречи глава государства, к сожалению, отказался обсуждать вопрос досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, которая приняла Налоговый кодекс.

Учитывая то, что многие люди поддерживают инициативу о референдуме относительно роспуска Верховной Рады, это “половинчатая позиция” со стороны В.ЯНУКОВИЧА, отметил А.ДАНИЛЮК.

При этом, по его словам, Президент пообещал в следующий четверг провести встречу с представителями акции, но где она будет проходить и в каком формате - пока не известно.