Банк России сохранил процентные ставки на прежнем уровне

Банк России оставил процентные ставки неизменными шестой месяц подряд, но в сопроводительном комментарии не сообщил о возможном сохранении стимулирующей политики на ближайшие месяцы, что аналитики расценили, как сигнал к скорым переменам, сообщает Рейтер

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу принял решение сохранить ставки неизменными: ставка рефинансирования - 7,75 процента годовых, ставка по депозитам овернайт - 2,50 процента.

Обоснование решения почти не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Инфляция составила 7,8 процента в годовом выражении на 22 ноября, однако инфляционные риски под контролем:

"Банк России считает, что инфляционные риски, обусловленные монетарными условиями, находятся в настоящее время на приемлемом уровне, и продолжит мониторинг воздействия различных факторов на инфляционные процессы", - сообщил ЦБ.

С другой стороны, положение в экономике, несмотря на рост промпроизводства, капитальных инвестиций и объемов банковского кредитования, значительно не улучшилось.

"В динамике показателей, характеризующих потребительский спрос, в октябре сохранились негативные тенденции: годовые темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг продолжили замедляться, а объем реальных располагаемых денежных доходов снизился к октябрю 2009 года", - указывает ЦБ.

Согласно последним данным Росстата, ВВП РФ в третьем квартале 2010 года увеличился в годовом выражении на 2,7 процента, замедлившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда экономика выросла на 5,2 процента.