Участники акции протеста уверены, что Президент заветирует Налоговый кодекс

Участники акции протеста уверены, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заветирует Налоговый кодекс.

Об этом заявила корреспонденту УНИАН глава Совета предпринимателей при Оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН.

Говоря о действиях протестующих после их сегодняшней встречи с Президентом и премьер-министром, О.ПРОДАН сообщила: «Пойдут уполномоченные от Майдана (для переговоров – УНИАН), они представят свои замечания к кодексу, и будем ждать ответа».

О.ПРОДАН отметила, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока Президент не заветирует Налоговый кодекс.

Вместе с тем, по ее словам, для митингующих стал неожиданностью приход на Майдан Незалежности В.ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА.

При этом О.ПРОДАН сказала, что «с каждым днем крепнет» уверенность в том, что В.ЯНУКОВИЧ заветирует принятый Налоговый кодекс.

Организаторы акции объявили, что в палаточном городке пройдет регистрация его жителей для того, чтобы предотвратить возникновение конфликтов среди участников акции протеста.

В настоящее время в палаточном городке находятся около 150 протестующих.