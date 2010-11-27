Зона евро оказалась на пороге системного кризиса

Новые потрясения пережила за нынешнюю торговую неделю зона евро, поскольку руководству Евросоюза не удалось остановить разрастание финансового кризиса в Ирландии. "В результате усилилась угроза его перерастания в системный кризис еврозоны, ведь под сомнение мировых рынков может быть поставлена финансовая стабильность Португалии и Испании", - пишет газета Financial Times, сообщает К2карital.

Эта неделя началась с объявления об официальном обращении Ирландии к Евросоюзу за финансовой помощью. Она была немедленно удовлетворена и Брюссель заявил о начале подготовки соответствующего стабилизационного пакета в размере до 100 млрд евро. При этом предоставление финансовой помощи Дублину было обусловлено дальнейшим ужесточением мер экономии и сокращением расходов госбюджета Ирландии. Согласно подсчетам, банкам Ирландии сейчас требуется 50 млрд. евро. Эта сумма не столь велика, однако отсутствие ясности в том, как ЕС намерен бороться с кризисом, способствуют его сохранению и расширению, сообщает ИТАР-ТАСС.