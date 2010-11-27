Россия готова перейти к безвизовому режиму с ЕС

Премьер РФ Владимир Путин призывает Евросоюз быстрее двигаться к безвизовому режиму, канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает, что это не произойдет в ближайшем будущем, сообщает finance.ua.

На пресс-конференции по итогам переговоров с А.Меркель в Берлине В.Путин обратил внимание на то, что визовый режим, "пограничные формальности создают серьезные сложности для развития деловых контактов".

"Российский подход к этой проблематике хорошо известен. Мы выступаем за максимальное упрощение визовых процедур в наших отношениях с европейскими партнерами и неоднократно заявляли о готовности перейти к безвизовому режиму", - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что "разумеется, двигаться в этом направлении мы можем исключительно на основе взаимности".

Одновременно российский премьер напомнил, что именно с Германией Россия заключила первое двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей, за которым последовали аналогичные договоренности с другими странами ЕС и с Евросоюзом в целом.

Со своей стороны А.Меркель сообщила, что Россия и ЕС "начинают готовить "дорожную карту", такие шаги нужно сделать, чтобы прийти к безвизовому обмену".

"Но у Германии есть еще ряд вопросов, ряд опасений. Поэтому нам не удастся завтра перейти к безвизовому обмену", - сказала она.

В то же время канцлер Германии пообещала, что "для бизнесменов мы введем определенные послабления, потому что получить визу тяжело".

Как отметила А.Меркель, "мы будем шаг за шагом приближаться к безвизовому обмену".

"Я знаю, с точки зрения России это длится слишком долго, и Россия не вполне согласна с нашим подходом. Но сейчас мы конкретизировали наши шаги и будем их реализовывать", - пообещала А.Меркель.

Между тем В.Путин завершил тему отмены виз замечанием о том, что в этом заинтересованы не только граждане России. "В ходе состоявшейся дискуссии с представителями немецкого бизнеса руководитель крупнейшей и единственной в своем роде европейской компании EADS вдруг мне сказал, что надо как-то упростить визовый режим. Я спросил: "А вы-то отчего страдаете?" Он ответил, что они создали целые инженерные коллективы, которые нужно оперативно перебрасывать из одной страны в другую. И это мешает работе", - сказал российский премьер.

"Я думаю, что все, что мешает развитию экономики, должно быть устранено", - заключил В.Путин.