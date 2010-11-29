Кабмин ответит предпринимателям в четверг

Кабинет министров Украины представит свой ответ по претензиям предпринимателям к Налоговому кодексу в четверг, 2 декабря.

Об этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность с протестующими предпринимателями была достигнута в субботу, 27 ноября, во время встречи с ними Президента Украины и премьер-министра.

«Мы составили программу действий, и договорились, что в четверг мы встретимся и уже дадим наработанные предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что решение посетить протестующих предпринимателей на Майдане Независимости было принято «спонтанно» в ходе его разговора с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о Налоговом кодексе.

«Он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) мне вдруг предложил: давай проедем, переговорим с людьми, послушаем, что простые рядовые люди, которые собрались на Майдане, хотят, что они думают. Мы взяли и поехали без всякого предупреждения», - сообщил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что люди были удивлены их появлению. «Приехали – люди, конечно, удивились, попросили нас в свою палатку чаю попить, потом подошли организаторы и пригласили нас в штабную палатку», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что договоренность о том, что правительство представит свое видение Налогового кодекса в четверг было достигнуто в ходе разговора в штабной палатке.