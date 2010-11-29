Ветвицкий: пенсия чиновника не должна быть в 20 раз больше минимальной

Максимальный размер пенсии чиновников должен быть уменьшен до двух минимальных пенсий. С такой законодательной инициативой выступил народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

В переданном УНИАН комментарии депутат отмечает, что, «согласно последним статистическим данным, пенсия 55% пенсионеров в Украине не превышает 800 гривен, а их доля в общей сумме расходов на выплату пенсии составляет только 38%. Вместе с тем, 12% пенсионеров сравнительно с высокими пенсиями (свыше 1500 гривен) получают 28% от общего объема месячных расходов на выплату пенсий. В то же время, 3,2 тысячи пенсионеров в Украине получают пенсии в размере свыше 10000 гривен. При этом лишь треть из них – это лица, имеющие выдающиеся заслуги перед государством (Герои Украины и пр.). Остальные – это, преимущественно, бывшие народные депутаты Украины, правительственные чиновники и государственные служащие первой категории».

Как отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ, “мы должны ликвидировать эту огромную бездну между богатыми и бедными в нашей стране. Не должен чиновник получать пенсию в 20 раз большую, нежели учитель или врач. Ведь министр ничем не лучше остальных пенсионеров, и между их пенсиями не должно быть такой разницы».

Д.ВЕТВИЦКИЙ сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект под номером 7374, который предусматривает ограничение максимальной пенсии для народных депутатов, членов Кабинета министров, судей, а также работников местных администраций до двух минимальных размеров пенсий.

По словам депутата, эта законодательная инициатива совпадает с задачей Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об ограничения максимального размера пенсий, котораяе содержится в Программе экономических реформ на 2010-2014 гг.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену выходного пособия для чиновников в размере 10-12 месячных окладов, что в отдельных случаях достигает 170 тыс. грн.