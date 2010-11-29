Тигипко не нравится, как в настоящее время работают налоговые органы
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не доволен нынешним качеством работы налоговых органов.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.
По словам С.ТИГИПКО, ему вполне понятны опасения предпринимателей из-за возрастания карательных функций со стороны налоговиков.
"Правильно делают. Сегодня я сам могу сказать, что я, как вице-премьер-министр, не доволен практикой работы Налоговой администрации", - сказал он.
Как отметил вице-премьер, при нынешних обстоятельствах налоговая может себе позволять не принимать налоговые отчеты у предпринимателей в случае, если они не заплатят определенную сумму средств.
"Я считаю, что основная проблема сейчас именно в этом. Люди имеют впечатление от конкретной практики, которая в настоящее время есть, и они это трансформируют на Налоговый кодекс", - сказал С.ТИГИПКО.