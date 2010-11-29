Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9605/7,9695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2544/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5665/10,5810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,3280/82 (пятница — 1,3281/83).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.