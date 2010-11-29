Нацбанк разрешил IFC кредитовать в гривне. Ставка - 10% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) разрешение заключать договоры на предоставление кредитов или гарантий, номинированных в гривне.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №504 от 22 ноября т.г., текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

При этом регулятор установил максимальную стоимость таких займов, которая не может превышать 10% годовых.

Циркуляром НБУ предусмотрено, что IFC должна открыть гривневый счет в Нацбанке или в любом коммерческом банке. Счет будет использоваться для зачисления гривни, полученной от продажи валюты на межбанке. С этого же счета будут предоставляться кредиты резидентам-заемщикам и на этот счет будут поступать средства от погашения гривневых кредитов, предоставленных Международной финансовой корпорацией заемщикам.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. руководитель МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА заявила, что ресурсная база для предоставления гривневых кредитов будет привлекаться на межбанковском рынке Украины.

В правовом поле Украины существуют нормы, которые ограничивают возможности для международных финансовых организаций в привлечении гривни на внутреннем рынке, а также в предоставлении кредитов в национальной валюте.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также заявлял о намерениях получить разрешение на кредитование в гривне, привлекая ресурсную базу на внутреннем рынке, но такого разрешения от регулятора пока не получил.