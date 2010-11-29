Томенко прогнозирует, что до конца года госбюджет-2011 будет принят

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что до конца этого года парламент примет государственный бюджет на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«В любом случае бюджет будет принят, другое дело – будет ли он принят с 30 на 31, или с 25 на 26 (декабря)», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, опыт предновогодней работы у парламента очень большой.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что очень принципиально, каким будет этот бюджет и будет ли он отвечать национальным интересам.