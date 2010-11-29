Оппозиция настаивает на ветировании НК и отставке правительства

Оппозиция настаивает на ветировании Налогового кодекса и отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» все время при рассмотрении в парламенте проекта Налогового кодекса подчеркивала, что документ содержит нормы, которые уже сегодня Президент Украины и правительство называют «преступными, коррупционными и антинародными».

По словам Н.ТОМЕНКО, учитывая это он не понимает «тезиса о том, что премьер-министр, Президент Украины и другие высшие должностные лица не знали о тексте документа и случайно узнали от тех, кто протестует, на вторую неделю протеста».

Вице-спикер отметил, что во время рассмотрения проекта Налогового кодекса все время звучала позиция правительства, и поэтому теперь Кабинет министров должен нести ответственность за тот Налоговый кодекс, который он предложил.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул: «Я не понимаю требований о том, что нужно наказать чиновников, потому что наше условие четко и понятно – это ответственность всего правительства».

Он подчеркнул, что если Президент ветирует Налоговый кодекс, тогда «должна быть ответственность всего правительства во главе с премьер-министром». Он отметил, что в парламент проект Налогового кодекса вносили не «клерки правительства», а Кабинет министров Украины.

Н.ТОМЕНКО заявил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» под ответственностью правительства понимает его отставку. Он отметил, что «правительство не прошло испытание налоговой реформой и должно нести за это ответственность».