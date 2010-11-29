Еврокомиссия прогнозирует восстановление экономики

Европейская комиссия прогнозирует дальнейшее восстановление экономики Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Олли РЕН, представляя традиционный осенний прогноз.

Согласно прогнозу, ВВП будет расти на 1,75% в 2010 и 2011 годах, и на 2% - в 2012 году.

Предполагается незначительное улучшение на рынке труда с постепенным снижением уровня безработицы до 9% к 2012 году и сокращением среднего дефицита госбюджетов стран-членов Европейского Союза до 4,25% ВВП в 2012 году.

В прогнозе отмечается, что экономика Евросоюза восстанавливается несколько быстрее, чем ожидалось, согласно последнему весеннему прогнозу Еврокомиссии. Вместе с тем, восстановление является неравномерным.

Согласно прогнозу, годовая инфляция в странах-членах ЕС составит около 2% в 2010-2011 годах и снизится до 1,75% в 2012 году. При этом для стран-членов зоны евро инфляция в 1,75% ожидается уже в 2011 году.

«Я ободрен тем, что уровень занятости наконец получил перспективу улучшиться в следующем году в Европе. Дефицит государственных финансов начинает снижаться благодаря предпринятым мерам и возобновлению роста», - сказал О.РЕН.

«Вместе с тем, это восстановление является неравномерным, и много стран-членов переживают сложный период выравнивания», - добавил еврокомиссар.