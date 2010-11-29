Украина принимает участие в заседании Группы государств Совета Европы против коррупции

Делегация Украины в составе представителей Министерства юстиции отбыла в Страсбург для участия в 49-м пленарном заседании Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, Украина намерена осветить состояние выполнения антикоррупционных рекомендаций, данных GRECO в 2007 году после первого и второго раундов оценки Украины.

В частности, планируется проинформировать о ходе доработки с учетом замечаний экспертов GRECO законопроектов «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования принципов предотвращения и противодействия коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования процедур осуществления конфискации».

В ходе заседания GRECO украинская делегация намерена также проинформировать членов и руководство международной антикоррупционной организации о деятельности в Украине новосозданного Национального антикоррупционного комитета

Кроме того, Украина планирует ознакомиться с содержанием рекомендаций, которые GRECO дает другим государствам, а также с путями их выполнения и имплементации в законодательство, с тем чтобы использовать этот опыт при выполнении рекомендаций GRECO, которые могут быть представлены Украине во время проведения аналогичного раунда оценки.

В частности, в ходе заседания Украина как член GRECO примет участие в рассмотрении отчетов GRECO относительно очередного (третьего) раунда оценки ряда государств, в частности Португалии, Черногории, Румынии и Армении.

Кроме того, планируется утвердить отчет о выполнении рекомендаций, представленных GRECO по результатам проведения совместных первого и второго раундов оценки Российской Федерации.

*** Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции 1 января 2006 года, ратифицировав Гражданскую Конвенцию против коррупции.

GRECO образовано Советом Европы с целью улучшения возможностей стран – членов группы бороться с коррупцией, соблюдать принятые государствами решения, а также принимать соответствующие антикоррупционные меры.