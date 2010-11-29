В Херсонской обл. 8% «единоналожников» должны перейти на кассовые аппараты

8% от общего числа физических лиц – частных предпринимателей, работающих в Херсонской области, в связи с принятием нового Налогового кодекса будут обязаны использовать расчетно-кассовые аппараты (регистраторы расчетных операций - РРО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации (ГНА) в Херсонской области.

Согласно сообщению, именно это количество "единщиков", согласно ими же подаваемой отчетности, в обороте превышают установленный кодексом порог в 300 тыс. грн. в год.

В налоговой отмечают, что 90% частных предпринимателей области не превышают законодательно установленный порог, а значит, будут избавлены от необходимости использовать в своей работе РРО и другие документы строгой отчетности. Более того, отмечают налоговики, кодекс не предусматривает введения расчетно-кассовых аппаратов для предпринимателей, торгующих на рынке, поскольку в связи с отменой фиксированного налога оборотный порог для данной категории предпринимателей увеличится с 119 до 300 тыс. грн.

В то же время, в пресс-службе региональной ГНА не смогли уточнить, сколько физлиц–частных предпринимателей и юрлиц в области будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения в связи с введенным НК ограничением на некоторые виды деятельности, которые ранее функционировали в рамках единого налога (консалтинг, право, аудит и др.).

По данным налоговой, в Херсонской области зарегистрированы и осуществляют деятельность около 30 тыс. плательщиков единого налога.