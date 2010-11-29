ТВі сегодня продолжит трансляцию акции протеста предпринимателей
17:00, 29 ноября 2010Финансы
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Сегодня телеканал ТВі продолжит прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве, где продолжается акция протеста предпринимателей против Налогового кодекса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, трансляция начнется в 16.00.
Как сообщалось, 29 ноября на Майдана Незалежности собрались 10-12 тыс. предпринимателей, которые протестуют против принятого Налогового кодекса.
Протестующие требуют, чтобы Президент ветировал кодекс. Кроме того, они хотят отставки правительства и проведения выборов Верховной Рады в марте 2011 года.
Митингующие также призвали присоединиться к акции на Майдане сторонников всех патриотических политических сил.
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