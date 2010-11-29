Томенко просит ГГПУ возбудить дело за препятствование деятельности журналистов

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору Украины об инциденте, произошедшем 27 ноября со съемочной группой "5 канала".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В частности, заместитель председателя ВР попросил генпрокурора Виктора ПШОНКУ принять все необходимые меры прокурорского реагирования и рассмотреть вопрос об открытии уголовного дела за умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста в соответствии с частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины.

По мнению Н.ТОМЕНКО, поскольку журналисты "5 канала" готовили материалы к освещению встречи премьер-министра Николая АЗАРОВА с представителями митингующих предпринимателей, действия работников Управления государственной охраны фактически помешали выполнению профессиональных обязанностей журналиста.

Как сообщал УНИАН, журналист "5 канала" Азад САФАРОВ в своем блоге на сайте интернет-издания "Телекритика" сообщил, что 27 ноября охранники премьер-министра Н.АЗАРОВА грубо препятствовали съемочной группе “5 канала” исполнять профессиональные обязанности во время посещения главой правительства и Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ палаточного городка участников акции протеста против Налогового кодекса на Майдане Незалежности в Киеве.

“Когда на место события приехала съемочная группа, представители Управления государственной охраны стеной стали у входа в палатку, где находился АЗАРОВ. Несмотря на возмущение и крики жителей лагеря о том, чтобы съемочную группу таки пустили внутрь, охрана этого не сделала”, - пишет А.САФАРОВ.

Кроме того, журналист утверждает, что охранники проигнорировали его просьбу назваться и показать удостоверение. Когда премьер-министр выходил из палатки, журналиста и оператора начали грубо отталкивать подальше от палатки.

“Охранники зажали оператора с обеих сторон, закрыли рукой и телом объектив, а также начали отсоединять провод микрофона от камеры за оператором. Только после криков протестующих в адрес АЗАРОВА о том, что “5-му” не дают снимать, премьер-министр приказал пропустить камеру. Но охранники и дальше пытались отсоединить провод микрофона от камеры”, - сообщил А.САФАРОВ.

Он заявил, что охранники повредили объектив камеры DVcamDSR 390. Технический отдел “5 канала” собирается отдать камеру в ремонт.

Журналист надеется, что Администрация Президента или Управление государственной охраны компенсирует расходы канала и извинятся хотя бы перед девушкой-оператором.