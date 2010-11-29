Мэр Кременчуга: Налоговый кодекс ущемляет права частных предпринимателей

Мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ считает, что новый Налоговый кодекс сильно ущемляет права частных предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Там сильно ущемлен вопрос мелкого бизнеса и частных предпринимателей. Я в Киеве видел волну протеста. Там много людей. Я думаю, что отдельные статьи кодекса надо убрать, где они ущемляют права», - сказал мэр.

По его словам, Президент Украины должен разобраться в кодексе и доработать его.

«Тогда частный бизнес будет процветать. Эти статьи бьют по этим людям»,- сказал О.БАБАЕВ.