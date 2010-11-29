Херсонским портовикам нравится Налоговый кодекс, утверждают в ГНА

Трудовой коллектив Херсонского морского торгового порта одобряет принятие Налогового кодекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, об этом портовики заявили во время встречи с представителями ГНА в области.

Темой общения налоговиков и работников ХМТП стало обсуждение положений Налогового кодекса Украины. “Во время диалога, который прошел в конструктивной атмосфере, портовики задавали многочисленные вопросы, на которые получили обоснованные исчерпывающие ответы”, - говорится в сообщении.

Результатом встречи стало принятие трудовым коллективом морпорта предложения направить письмо руководству области с выражением своей поддержки Налогового кодекса.