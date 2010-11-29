Запорожские предприниматели направили письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием заветировать Налоговый кодекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, среди основных требований предпринимателей - "отмена кассовых аппаратов на рынках, упрощение системы налогообложения и отчетности".

По словам председателя Запорожского союза предпринимателей "Ника" Лидии КРИВЕНКО, предприниматели также настаивают на снижении налогового давления.

"Посмотрите, какие суммы предприниматель платит в бюджет, другие структуры. После уплаты всех этих платежей на то, чтобы прокормить себя и свою семью, у него остаются крохи. Мы должны сделать расчеты, чтобы не голословно, а в цифрах показать все отчисления, которые делает предприниматель и с чем он остается в итоге", - констатировала Л.КРИВЕНКО.

Первый заместитель председателя облагосадминистрации Алексей ЛИТВИН заявил: "Я очень благодарен запорожским предпринимателям за то, что, в отличие от многих областей Украины, в которых также прошли митинги протеста, кроме критики Налогового кодекса ими был составлен ряд конструктивных предложений к власти. Я уверен, что в этом направлении нам нужно двигаться и дальше".