В Полтаве предприниматели на митинге требовали не допустить подписания НК

Сегодня в Полтаве предприниматели на митинге требовали не допустить подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 предпринимателей собрались под стенами Полтавского горсовета, чтобы передать руководителям города два требования: внести на рассмотрение внеочередной сессии городского совета вопрос о недопустимости подписания Президентом и создать центр защиты прав налогоплательщиков, который в случае подписания кодекса обеспечит защиту законных прав предпринимателей в отношениях с налоговой и другими контролирующими органами.

Участники митинга подарили депутатам горсовета дневник, в котором выставлена оценка "2" за работу сессии горсовета. По словам митингующих, двойка была поставлена в связи с отказом депутатов вынести на рассмотрение сессии вопрос о ветировании Президентом Налогового кодекса.

В ходе митинга председатель организации «Союз вкладчиков» Сергей КАПЛИН сообщил, что большая делегация полтавчан выехала в Киев на Майдан Незалежности на акцию протеста.