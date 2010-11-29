УСПП и Минэкономики подготовили новый вариант изменений к закону о госзакупках

Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с Министерством экономики подготовили новый законопроект об изменениях в закон о проведении государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-президент УСПП Сергей ПРОХОРОВ.

Он отметил, что основным изменением в законопроекте является предоставление возможности государственным предприятиям проводить закупки товаров и услуг за собственные средства без применения тендерных процедур.

«Средства предприятия не могут быть средствами государства… В свое время была допущена законодательная ошибка, и кажется, нам удается сейчас ее исправить», - отметил С.ПРОХОРОВ.

Напомним, что в действующем законе о проведении госзакупок действие тендерных процедур распространяется и на закупку товаров и услуг госпредприятиями за собственные средства.

Как сообщал УНИАН, 4 октября т.г. Кабинет министров одобрил ряд изменений к закону о государственных закупках.

В частности, документом предлагается вывести из-под действия закона госмонополии. Также госпредприятиям будет разрешено использовать собственные средства без применения норм закона о госзакупках. Кроме того, предлагается дать возможность областным управлениям экономики самостоятельно принимать решение о проведении тендеров государственными учреждениями, в частности, закупок у одного участника.

Всемирный банк высказал ряд замечаний к законопроекту. В частности, эксперты ВБ считают, что в законе о госзакупках не должно быть исключений, позволяющих тем или иным предприятиям проводить закупки, не используя нормы этого документа.

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА 27 октября заявила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не подпишет изменения к закону о госзакупках, если они не будут согласованы с международными организациями.