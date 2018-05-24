Крупный бизнес утопит «упрощенку» в тени?

Эксперты уверены, что украинский бизнес найдет способ выжить даже в самых жестких условиях Налогового кодекса. Но спрогнозировать, чем это обернется для государства, пока не берутся. С другой стороны, фискальные правила ничем не прижимают крупный бизнес, который, по их мнению, скорее всего, выберет тактику дробления на более мелкий для минимизации налогов…

Недавно в очередной раз убедилась в народной мудрости – «голь на выдумку хитра». Так, в одном из областных супермаркетов, приобретая товар, покупатель получает два чека – сумма покупки автоматически делится на два кассовых аппарата и, соответственно, на двоих предпринимателей-«упрощенцев» с тем, чтобы не превысить лимит допустимой выручки. Другими словами – налицо минимизация налогов. Для цивилизованных стран такая бизнес-деятельность не является приемлемой, однако из рамок украинского закона она не выпадает, а новый свод фискальных правил изменений в этой сфере не учитывает. Напрашивается вопрос - как же собираются бороться с «серым» бизнесом, если не с помощью НК? Очевидно, Верховная Рада, проголосовавшая за документ, в этом проблемы не увидела…

По словам президента Союза налоговых консультантов Украины, заслуженного экономиста Леонида Рубаненко, предпринимателя, работающего «в тени», мало интересует, какой порог выручки ему устанавливает власть. «Если я работаю вне границ украинского законодательства, то зачем мне делить (бизнес), или не делить, регистрироваться?», - рисует он возможную картину. Для «теневого» бизнеса, по его мнению, изменятся только суммы поборов, поскольку налогов он как не платил, так и не будет платить. Предприниматели, которые использовали «упрощенку» не по назначению, продолжат это делать. «Супермаркет такой-то, а тебе выдают чек и там написано «нефискальный чек ФОП Петренко» - это ненормально, когда системой, созданной для малого бизнеса, пользуются большие супермаркеты», - отмечает Л.Рубаненко.

Между тем, и предприниматели, и правительство считают необходимым реформировать «упрощенку», но их взгляды в этом направлении основательно расходятся. Так, прописанные в НК нормы ограничивают количество видов деятельности на упрощенной системе налогообложения, но параллельно с этим торговля остается на едином налоге, а значит, серые схемы продолжат действовать.

По словам председателя Черниговской городской профсоюзной организации предпринимателей Виталия Сальвы, упрощенная система налогообложения после принятия НК фактически перестает существовать. «Единый налог остается, но предпринимателей обяжут вести полный бухгалтерский учет. Соответственно, какая же это «упрощенка»?», - поясняет он. По его мнению, власть предлагает, не реформируя общую систему налогообложения, ликвидировать упрощенную. «Это приведет к тому, что «упрощенцы» будут вынуждены либо нанимать бухгалтеров, либо заключать договоры с соответствующими службами. Возрастет стоимость затрат бизнеса на товары и услуги. Он окажется неконкурентоспособным», - уверен В.Сальва.

Налоговые инициативы по поводу "упрощенки" критикует и экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель. По ее словам, реформирование «упрощенки» должно предусматривать упрощение учета и установление надлежащего налога. «Поставьте им 1 млн. грн. (годовой выручки), и пусть они платят налог с оборота. А для самых бедных – тех, кто на 300 тыс. грн. – их учитывать не надо, даже контролировать не надо», - считает эксперт, отмечая, что администрирование контроля таких предпринимателей будет стоить бюджету дороже.

А.Кужель подчеркивает, что реализовать товары на рынках на сумму большую, чем предусмотрено законом для «упрощенцев», можно только в больших городах. «Если вы говорите о «Барабашове» (один из самых крупных рынков страны, Харьков), «7 километре» (Одесса), или рынке «Троещина», то может быть, а если вы говорите о рынке в Джанкое или Донецкой области, то могу сказать, что в год максимум 120-150 тыс. грн. оборота. Даже если предпринимателю на региональном рынке дать в продажу товаров на 1 млн. грн., то ему будет некому его продать», - отмечает А.Кужель.

По ее словам, это связано также с тем, что покупательская способность на сегодня остается достаточно низкой. «Если через «7 километр» вы можете пропустить на опте, то в Белозерке, Джанкое, Ахтырке – ровно столько, сколько у людей есть денег», - поясняет А.Кужель.

Как считает Л.Рубаненко, если уже и ограничивать кодексом объем годовой выручки, «то не надо делать еще двух дурацких вещей: первое – ограничивать количество нанятых работников, второе – ограничивать виды деятельности». По его словам, Международный валютный фонд как раз не очень строго относится к последнему.

Как уже отмечалось, одной из проблемных норм НК для предпринимателей является введение бухгалтерского учета. Для малого бизнеса упрощенной системы после принятия НК не останется как таковой, потому что вводится учет на основании первичных документов, говорит представитель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова. «Я работаю на упрощенной системе налогообложения. По новому кодексу, вы ко мне пришли и я обязана оформить чек, даже если у меня нет кассового аппарата. Его второй экземпляр – оставить себе. Потом внести все в книгу учета доходов и расходов. Затем подбить итог. Это - строгий учет. Один человек не сможет с таким справиться», - говорит она.

Кроме того, как отмечает Е.Варнакова, прежде чем говорить о необходимости реформирования упрощенной системы, нужно проанализировать регуляторное влияние и последствия нововведений, чего в стране проведено не было.

В то же время, как отметила А.Кужель, невозможно предусмотреть, «где народ будет умнее страны». «Когда я узнала, что в ресторанах кухня работает на едином налоге, а бар – на общей системе налогообложения… Мне бы и в голову не пришло, что можно так использовать единую систему налогообложения, чтобы снизить нагрузку на ресторан», - рассказывает А.Кужель.

По словам бухгалтера-участника рынка, пожелавшего остаться неназванным, такие схемы по уклонению от налогообложения, как дробление большого бизнеса, продолжат действовать и после введения НК. Просто некоторым предпринимателям новый закон немного усложнит жизнь. Дело в том, что, как прописано в кодексе, «единоналожникам» предлагается работать по двум вариантам: первый – годовая выручка составляет 300 тыс. грн. и тогда можно не использовать кассовый аппарат, второй – объем выручки на уровне 600 тыс. грн., но с обязательным наличием кассового аппарата.

На сегодня предприниматели-«упрощенцы» (годовая выручка – 500 тыс. грн.) имеют возможность злоупотреблять данным положением, что в Украине почти в почете, отмечает участник рынка. И в случае вступления в действие налогового законодательства в данном вопросе ничего не изменится – будь-то 300 тыс. грн., или 500 тыс. грн. По мнению участника рынка, если раньше дробить большой бизнес надо было, исходя из объема выручки 500 тыс. грн., то теперь - 300 тыс. грн. Значит, надо будет привлечь немного больше людей.

Кстати, такая «серая» возможность используется и нерезидентами. К примеру, на территории Украины открыла офис французская IT-компания, создав отдельное предприятие. В офисе работают 150 человек и все на едином налоге, а начальник оформлен как ООО. Все 150 де-факто работников (а не консультантов) официально лишь предоставляют услуги данному ООО.

К слову, глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский уже заявлял о том, что Налоговый кодекс поможет пресечь подобные схемы, хотя не поясняет, какие именно и каким способом они будут ликвидироваться. Но жизнь уже не раз продемонстрировала, что «кулибиных» во времена жесткой политики становится только больше, их идеи прогрессируют, а государство при этом, как всегда, остается «в проколе»…

Юлия Главацкая (УНИАН)