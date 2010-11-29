"5 канал" требует объективного расследования факта препятствования деятельности журналистов

Коллектив "5 канала" обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой поручить соответствующим органам провести объективное расследование по факту инцидента, который произошел со съемочной группой канала 27 ноября на Майдане Незалежности, а также обязать работников Управления государственной охраны, которые непосредственно принимали участие в конфликте, публично извиниться перед журналистами.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме коллектива "5 канала".

"Коллектив "5 канала" выражает возмущение действиями представителей Управления государственной охраны и квалифицирует их как неправомерные и противоправные. Должны констатировать, что в который раз произошло вопиющее нарушение принципов свобод работников СМИ и незаконное препятствование профессиональной деятельности журналистов с применением силы. Этот факт, к сожалению, дополняет печальную хронику событий последнего полугодия в контексте проблемы свободы слова в Украине.

Инцидент, который произошел со съемочной группой "5 канала", противоречит многочисленным заявлениям представителей украинской власти об открытости для общества и готовности к сотрудничеству со средствами массовой информации", - подчеркивается в письме.

Коллектив "5 канала" считает, что подобные факты демонстрируют нарушение базовых демократических принципов и пренебрежение основополагающими правами человека. В частности, согласно Закону Украины "Об информации", а также Статье 10 Конвенции о защите прав и основных свобод человека: "Каждый имеет право на свободу выражения взглядов. Это право включает свободу придерживаться своей точки зрения, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ".

"По нашему мнению, примеры таких действий представителей государственных структур крайне негативно влияют на имидж Украины в мире как демократического государства и могут значительно осложнить продвижение и интеграцию нашей страны в европейское сообщество", - убеждены на "5 канале".

Как сообщал УНИАН, журналист "5 канала" Азад САФАРОВ в своем блоге на сайте интернет-издания "Телекритика" сообщил, что 27 ноября охранники премьер-министра Н.АЗАРОВА грубо препятствовали съемочной группе “5 канала” исполнять профессиональные обязанности во время посещения председателем правительства и Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ палаточного городка участников акции протеста против Налогового кодекса на Майдане Незалежности в Киеве.

“Когда на место события приехала съемочная группа, представители Управления государственной охраны стеной встали у входа в палатку, где находился АЗАРОВ. Несмотря на возмущение и призывы жителей лагеря о том, чтобы съемочную группу таки пустили внутрь, охрана этого не сделала”, - пишет А.САФАРОВ.

Кроме того, журналист утверждает, что охранники проигнорировали его просьбу назваться и показать удостоверение. Когда премьер-министр выходил из палатки, журналиста и оператор стали грубо отталкивать подальше от палатки.

“Охранники зажали оператора с обеих сторон, закрыли рукой и телом объектив, а также стали отсоединять провод микрофона от камеры за оператором. Только после криков протестующих в адрес АЗАРОВА о том, что “5-у” не дают снимать, премьер-министр приказал пропустить камеру. Но охранники и дальше пытались отсоединить провод микрофона от камеры”, - сообщил А.САФАРОВ.