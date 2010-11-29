Украина заинтересована в развитии украинско-чешского диалога – Янукович

Украина заинтересована в дальнейшем развитии украинско-чешского диалога и наполнении его прагматическим содержанием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чешской Республики Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

“Этот год в торгово-экономических отношениях Украины и Чехии является более удачным, чем два предыдущих. Мы сегодня видим оживление торгово-экономических взаимоотношений”, - констатировал глава государства, отметив, в частности, рост объемов торговли между двумя странами за три квартала 2010 года приблизительно на 35%.

“Мы в этом году будем иметь товарооборот чуть более 1 млрд. долларов, но потенциал его роста остается очень большим. Он еще далеко не использован – над этим вопросом нужно работать”, - убежден Президент.

Он также отметил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии украинско-чешского диалога и в наполнении его прагматическим содержанием.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что европейская интеграция остается стратегической целью нашего государства.

“Мы получили План действий относительно безвизового режима. Надеюсь, мы его выполним в 2011 году, - сказал он. – Мы отметили прогресс в переговорах о создании зоны свободной торговли. Также считаем, что это значительно приблизит нас к подписанию соглашения об ассоциации”.