Предприниматели до четверга приостановили акцию протеста

Предприниматели до четверга, 2 декабря, приостановили акцию протеста, ожидая ответа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил представитель Координационного совета предпринимателей Украины Владимир ДОРОШ.

По его словам, организаторы акции, учитывая сложные погодные условия, решили сделать паузу, «но это не значит, что она прекращена, поскольку может возобновиться в любой момент».

Кроме того, В.ДОРОШ отметил, что акция возобновится в четверг, если глава государства не даст ответ на требования предпринимателей относительно Налогового кодекса.

«Но окончательное решение относительно акции остается за координационным советом», - сказал он.

Напомним, на Майдане Незалежности в Киеве продолжается акция протеста против Налогового кодекса. Сейчас там присутствуют около 5 тысяч митингующих. Часть из них находится в подземном переходе.

В настоящее время участники акции расположены по обе стороны Майдана Незалежности. Акция проходит без столкновений и инцидентов. Движение по Крещатику не нарушалось.

Перед участниками акции протеста выступают предприниматели, которые призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Также сегодня представители предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в силу Налогового кодекса, провели встречу с представителями правительства во главе с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

По информации общественного движения, всего во встрече приняли участие представители 127 предпринимательских организаций.

Как отметили соорганизаторы акции, среди этих людей часть до сих пор находилась на «очень осторожных позициях», их организации не принимали участия в протестах, и до сих пор они отказывались от политических требований и выступали за сотрудничество с властью.

Однако сегодня, как отмечают в "Видсиче", ситуация несколько изменилась. Чиновники во главе с Ф.ЯРОШЕНКО предлагали общаться до позднего вечера, обсуждать Кодекс и давать предложения. Вместо этого, после третьего выступления один из представителей предпринимателей спросил присутствующих, кто из них выступает за ветирование Налогового кодекса, после чего все проголосовали за вето.

После этого участники встречи со стороны протестующих граждан покинули помещение.

В “Видсиче” также отметили, что не получали никакой информации или приглашения на встречу с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, о которой сегодня заявляла его пресс-служба.