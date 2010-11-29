Предприниматели приостановили акцию протеста до четверга, ожидая ответа Януковича

Предприниматели до четверга, 2 декабря, приостановили акцию протеста, ожидая ответа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил представитель Координационного совета предпринимателей Украины Владимир ДОРОШ.

По его словам, организаторы акции, учитывая сложные погодные условия, решили сделать паузу, «но это не значит, что она прекращена, поскольку может возобновиться в любой момент».

Кроме того, В.ДОРОШ отметил, что акция возобновится в четверг, если глава государства не даст ответ на требования предпринимателей относительно Налогового кодекса.

«Но окончательное решение относительно акции остается за координационным советом», - сказал он.