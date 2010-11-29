Депутат Европарламента призывает Януковича прислушаться к требованиям предпринимателей

Депутат Европарламента Ребекка ХАРМС (группа «зеленых», Германия) призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинское правительство прислушаться к требованиям малого и среднего бизнеса.

Об этом идет речь в ее комментарии, переданном УНИАН.

«В.ЯНУКОВИЧ и украинское правительство должны учитывать критику граждан», - заявила депутат.

«Граждане Украины показывают своими протестами, что путь к свободе и демократии необратим», - добавила она.

При этом европейский депутат отметила, что мирные демонстрации, в которых принимают участие тысячи предпринимателей по всей Украине, не могут быть подавлены с помощью силы.

По ее словам, свобода собраний, право на собственное мнение и на протесты против решений правительства имеют важное значение для демократии.

«В настоящее время задача В.ЯНУКОВИЧА состоит в том, чтобы, выполняя требования МВФ по реформированию экономики, не делать это только за счет малого бизнеса», - выразила убежденность Р.ХАРМС.

«Только в таком случае социальный мир в Украине может быть обеспечен», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, начиная с середины ноября, в Украине проходят массовые акции протесты против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Акции поддерживают десятки тысяч малых и средних предпринимателей по всей стране, считающих, что новый кодекс либо заставит их уйти в «тень», либо полностью лишит возможности зарабатывать на жизнь.

Украинский Президент и правительство уже заявили о готовности частично учесть требования протестующих.