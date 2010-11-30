Евро упал до двухмесячного минимума

Евро на торгах в понедельник, 29 ноября, упал по отношению к доллару до минимальной отметки за два месяца на фоне опасений о неспособности финпомощи Ирландии предотвратить распространение долгового кризиса на другие страны еврозоны.

Так, евро по итогам торгов снизился до 1,3123 доллара за евро против 1,3248 доллара за евро днем ранее.

Доллар вырос в цене по отношению к иене - до 84,24 иены за доллар против 84,10 иены за доллар в пятницу. В целом, курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился на 0,5% - до 80,8 пункта против 80,38 пункта днем ранее.

После решения о получения Ирландией помощи в размере 85 миллиардов евро у участников торгов появились новые опасения, связанные с формированием бюджета этой страны на 2011 год, передает агентство MarketWatch.

Дополнительное давление на евро оказал значительный рост спредов по испанским и португальским гособлигациям, отмеченный в ходе торгов. Так, спред по испанским долговым бумагам вырос на 14 базисных пунктов до 336 базисных пунктов, а по португальским бумагам - на 23 базисных пункта до 524 базисных пунктов.