Подписание Президентом НК может привести к непредсказуемым последствиям – глава ВОО

Председатель Всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей ДОРОТИЧ считает, что подписание Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса может привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом С.ДОРОТИЧ сказал в эфире телеканала.

По его словам, на сегодняшний день главным требованием предпринимателей, которые продолжают масштабную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве, является президентское вето на Налоговый кодекс, а затем разработка нового налогового документа.

«Правительство готово нас слушать, нам говорят: «Давайте все, все свои поправки и предложения! Мы все учтем и исправимся»! На сегодняшний день у нас готовы замечания, но мы не хотим их подавать, а хотим работать над Налоговым кодексом с чистого листа» — отметил С.ДОРОТИЧ.

Он также отметил, что на сегодня у предпринимателей четко сформированы основные требования. «Их только три: вето на Налоговый кодекс, отставка Верховной Рады и отставка правительства» — заявил С.ДОРОТИЧ.

По его словам, требование о возвращении денег из офшорных зон прозвучало на митинге, но не было проголосовано.

По мнению С.ДОРОТИЧА, если Президент все-таки подпишет Налоговый кодекс, это может иметь непредсказуемые последствия для общества и страны. «Мне страшно за такое решение, поскольку я чувствую напряжение в обществе. Я общаюсь с людьми из разных регионов Украины: настроения достаточно радикальны, и радикальные звучат лозунги», - отметил он.

«Мы с трудом сдержали агрессивный подход участников акции в четверг, когда подходили к Банковой! Это было очень трудно, потому что люди нервозны… Мы сдерживаем процесс, который нарастает как гриб. Я боюсь, что мы не удержим его. У меня в одной палатке живут 60 человек, и когда в четверг у нас был инцидент, и пошли радикальные лозунги, то женщины плакали в палатке и говорили: «Нам революция не нужна!». Все хотят изменений, но боятся очень радикальных вещей… Наша акция — это как пороховая бочка», — заявил председатель организации «Союз защиты предпринимательства».

Комментируя заявление пресс-секретаря премьер-министра Николая АЗАРОВА Виталия ЛУКЬЯНЕНКО о том, что митингующие не пришли на встречу с главой правительства, С.ДОРОТИЧ отметил, что четкого приглашения предприниматели не получали. «Мы боимся, что будем втянуты в переговорный процесс, а все замечания конструктивные могут быть неучтены. Это предостережение и сдерживает нас от конструктивного диалога. Поэтому мы хотели бы быть уверены, что сначала будет «заветирован» этот закон (Налоговый кодекс)!.. Из этого кодекса видно, что мы не боремся с контрабандой, мы не боремся с оборотом контрафактных товаров, мы наказываем людей, которые реализуют эти товары, а не тех, кто их завозит», — подчеркнул С.ДОРОТИЧ.

Как сообщал УНИАН, начиная с середины ноября, в Украине проходят массовые акции протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Акции поддерживают десятки тысяч малых и средних предпринимателей по всей стране, которые считают, что новый кодекс или заставит их пойти в «тень», или полностью лишит возможности зарабатывать на жизнь.

Президент и правительство уже заявили о готовности частично учесть требования предпринимателей.