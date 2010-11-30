АСНУ предлагает оставить риэлторов на “упрощенке”

Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, которыми исключить физических лиц – предпринимателей, предоставляющих услуги при сделках с недвижимостью (в т.ч. посреднические, консультативные, юридические, рекламные и т.д.) из перечня тех, на деятельность которых не распространяется упрощенная система налогообложения.

Об этом говорится в размещенном на сайте ассоциации обращении делегатов XVI Съезда Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно принятия Налогового кодекса Украины.

Среди предложений АСНУ – исключить юридические лица, которые предоставляют услуги при сделках с недвижимостью из перечня субъектов хозяйствования, на которых не распространяется 5-летние “налоговые каникулы” на период с 1 января 2011 года до 1 января 2016 года с 0% ставкой налога на прибыль предприятий.

Риэлторы предлагают также включить юридические лица в перечень субъектов малого предпринимательства – плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения, чем предоставить возможность юридическим лицам, которые предоставляют услуги при операциях с недвижимостью, работать по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.

По мнению АСНУ, содержащиеся в Налоговом кодексе изменения относительно деятельности операторов рынка недвижимости приведут к фактическому уничтожению физических лиц – предпринимателей, как представителей субъектов малого предпринимательства, ухудшению условий деятельности юридических лиц, а также к подорожанию услуг при операциях на рынке недвижимости.

Риэлторы предлагают вернуть Налоговый кодекс в Верховную Раду для пересмотра и доработки.

По данным Госкомстата, в Украине услуги при сделках с недвижимостью предоставляются 11 238 субъектами предпринимательской деятельности, из которых 3 492 – физические лица - предприниматели и 7 746 – юридические лица, 98% которых работают по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.

Справка УНИАН. Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) создана в 1995 году и объединяет представителей из 25 регионов страны в 32 городах.