Ассоциация налогоплательщиков Европы просит ЕК приостановить помощь Украине

Ассоциация налогоплательщиков Европы просит Еврокомиссию и Европарламент приостановить помощь Украине из-за коррупции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил генеральный секретарь ассоциации Микаэль ЯГЕР.

“Главной задачей для нас является объяснить Еврокомиссии и Европарламенту, что не нужно предоставлять ни одного евро Украине без контроля, без прозрачности и без гарантии прав собственности”, - заявил он.

М.ЯГЕР отметил, что он уже провел встречи с представителями Генеральных директоратов “Внешние отношения” и “Торговля” Еврокомиссии, а также планирует провести встречи с представителями комитетов по вопросам бюджета и экономики и финансов Европарламента.

На встречах М.ЯГЕРА сопровождают народный депутат от Партии регионов Андрей ОРЛОВ и представитель инвестора шахты “Белозерская” ГП “Добропольеуголь” Валерий МУРАТОВ.

Как отметил генсек Ассоциации налогоплательщиков Европы, ситуация вокруг этой шахты приводится им как пример нарушения прав собственности в Украине.

По словам В.МУРАТОВА, в ноябре 2008 года шахта “Белозерская” была передана в аренду на 49 лет обществу с дополнительной ответственностью “Шахта “Белозерская”, которое нашло инвестора, вложившего в развитие производства 50 млн. долларов.

Вместе с тем, 20 октября 2010 года Хозяйственный суд Донецкой области своим решением аннулировал договор аренды. При этом, несмотря на поданную апелляцию, региональным отделением Фонда госимущества Украины уже объявлен конкурс на приобретение шахты на 13 декабря.

“Даже при выявлении нарушений инвестиции в 50 млн. дол. должны были бы быть возвращены”, - отметил генсек Ассоциации налогоплательщиков Европы.

*** Ассоциация налогоплательщиков Европы объединяет 29 национальных ассоциаций налогоплательщиков Европы, в которые входят более миллиона членов.

Шахта “Белозерская” входит в состав ГП “Добропольеуголь”. 13 ноября 2008 года ОДО “Шахта “Белозерская” и региональное отделение ФГИУ в Донецкой области заключили договор аренды шахты на 49 лет.

В уставном капитале ОДО “Шахта “Белозерская” 80,93% принадлежит ООО “Экойл” (Киев).