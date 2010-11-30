Янукович ветировал Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед отлетом в Казахстан.

Такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, проведенного прямо в аэропорту, в котором участвовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены правительства.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все условия создать документ, который бы позволил модернизировать экономику и вывести ее из тени. «Я верю, что через двое суток люди, которые отвечают за этот документ свое дело выполнят», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ дал задание премьер-министру Украины, экономическому блоку правительства и Администрации Президента до четверга подготовить изменения к Налоговому кодексу.