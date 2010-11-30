Госбюджет Украины за 10 месяцев сведен с дефицитом 56,6 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-октябре т.г. сведен с дефицитом 56,579 млрд. грн., что на 2,5 млрд. грн. больше запланированного дефицита по итогам всего 2010 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета составили 184,439 млрд. грн., или 73% годового плана, в том числе в октябре – 21,761 млрд. грн.

Расходы были на уровне 240,7 млрд. грн., или 78,7% годового плана, в том числе в октябре – 25,561 млрд. грн.

Дефицит Сводного бюджета за 10 месяцев т.г. составил 51,4 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 243,548 млрд. грн., расходы – 294,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.