Литвин не исключает, что в четверг Рада рассмотрит замечания Президента к НК

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать замечания Президента Украины к Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

В.ЛИТВИН отметил, что не является сторонником того, чтобы давать оценки «самому факту, поскольку решение принято».

По его словам, «нужно говорить о политических, экономических, социальных и кадровых последствиях такого решения». «Это уже вопрос времени», - добавил председатель ВР.

На уточняющий вопрос, какие же кадровые решения в связи с этим могут быть, В.ЛИТВИН ответил: «Какие будут, такие будут».

Председатель ВР подчеркнул: «Скорее всего, в четверг будем рассматривать замечания Президента ввиду того, что мы находимся в цейтноте, так как у нас нет времени», поскольку и так «фактически сорван бюджетный процесс».

В.ЛИТВИН отметил, что необходимо будет очень внимательно, по сути, радикально пересмотреть раздел администрирования налогов.

Он отметил, что также необходимо будет уделить внимание другим разделам кодекса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросам Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.