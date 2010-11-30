НБУ с начала ноября купил на межбанке 558 млн. долл. - Литвицкий

Национальный банк Украины с начала ноября текущего года купил на межбанковском валютном рынке 558 млн. долл. США (в долларовом эквиваленте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«На 29 ноября мы купили 558 млн. долл., для сравнения за предыдущий месяц — 237 млн. долл.», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что сегодня определилась четкая тенденция к уменьшению отрицательного сальдо интервенций.

«Негативное сальдо интервенций в этом месяце будет меньше, чем в прошлом. В сентябре негативное сальдо было 668 млн. долл., в октябре уже 496 млн. долл., с ноября оно будет меньше. То есть, тенденция уменьшения негативного сальдо интервенций продолжается», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Так, по его информации, по состоянию на 29 ноября т.г. отрицательное сальдо интервенций в ноябре составляло около 460 млн. долл.