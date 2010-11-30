Переход к более гибкому валютному курсу в Украине будет постепенным — Литвицкий

Переход к более гибкому валютному курсу будет постепенным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«Резкие колебания, то есть чрезмерная гибкость, может вызвать дестабилизацию ситуации», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он сообщил, что сроки перехода к более гибкому валютному курсу будут зависеть от сбалансированности бюджета, стабильности политической ситуации в стране и уровня инфляции.

«Мы будем идти в направлении большей гибкости курса, но моя личная точка зрения заключается в том, что волатильности, которая граничит с турбулентностью, мы должны сторониться», - подчеркнул ЛИТВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что объема сформированных НБУ валютных резервов на сегодняшний день достаточно для того, чтобы сглаживать резкие колебания курса в случае их возникновения. «Нам эти резервы нужны не для того, чтобы гибкость курса обеспечивать, гибкость курса дает рынок и ситуация в экономике, нам эти ресурсы нужны, чтобы не допустить ту гибкость, которая граничит с неприемлемой», - пояснил В.ЛИТВИЦКИЙ.